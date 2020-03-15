Son dakika Corona Virüs önlemleri kapsamında umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" açıklaması yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığını'nın yaptıı açıklama...

Umre amacıyla Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara ve Konya’daki bazı yurtlar, Umre’den dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır.

Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır.

Ankara ilindeki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

TOPLAM: 5392

Konya ilindeki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

TOPLAM: 4938



