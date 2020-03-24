Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri ve önlemleri açıklamıştı. Bilim Kurulu dün saat 13:00'de toplanmış ve toplantının sona ermesinin ardından Bakan Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Çin'de ve Japonya'da daha önce corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılan ilacının Türkiye tarafından satın alındığını ve yoğun bakımdaki hastalarda kullanılacağını müjdeleyen Koca'nın bahsettiği ilacın faviripiravir olduğu ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...

Çin'de açıklamıştı!

Corona virüsü yayılmaya devam ederken Çin tarafından yapılan açıklamayla heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi başkanı Zhang Xinmin, “Shenzhen’de 80 hastayı kapsayan bir klinik araştırma yapıldı. Denemede, ilacın hafif ve düzenli vakaların iyileşme süresini 11 günden 4 güne kadar kısalttığı görüldü. Wuhan’daki bir başka deneme, ilacın ateş süresini ortalama 4.2 günden 2.5 güne kısaltabileceğini gösterdi. Dahası, ilacın önemli bir yan etkisi gözlenmedi.'' dedi. Zhang, ulusal basına verdiği demeçte “Favipiravir 2014’ten beri Japon pazarında ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz.” dedi

SAĞLIK BAKANI KOCA KRİTİK NOKTALARI AÇIKLADI!

"Sağlık Bakanı üç konuyu açıkladı.

1 - 'İyileşen vakalarımız var' dedi. Böylece bizde iyileşen hasta var mı sorusu cevabını buldu. Fahrettin Koca, iyileşen hasta sayısının fazla olduğunu açıkladı. Böylece yüreğimize su serpilmiş oldu. Bakanlık yakında iyileşen hastalarımızın sayısını açıklayacak.

2 - Tedavi sürecini 11 günden 4 güne indiren ilacın Türkiye'ye getirildiğini ve yoğun bakımdaki hastalara uygulanmaya başladığını açıkladı. İlaç Çin'de ve Japonya'da hastalara karşı kullanılmış ve başarılı olmuş. Bu ilaç Çin ve Japonya'dan çıkarılmıyor ama Türkiye'nin olağanüstü çabasıyla ilacın getirilmesi sağlanmış. Bu ilacın, Favipiravir olduğunu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara doğruladı.

3 - Ve geldik sokağa çıkma yasağı konusuna. Sağlık Bakanı, "Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım" dedi. Hep ifade ediyorum bu seçenek masada ama henüz değil. Dün sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir kararnamenin imzaya açıldığı haberi geldi ama doğrulanmadı. Sokağa çıkma yasağına gerek kalmadan bu sorun aşılmaya çalışılıyor ama esas belirleyici olan sahadan gelen veriler olacak."

Yukarıdaki yazı Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinden alınmıştır.

FAVİPİRAVİR İLACI NEDİR, CORONA İLE MÜCADELEDE BAŞARILI MI?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.

Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.

Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.

Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.

Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.

Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu.

Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.

Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.



