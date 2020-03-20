20 Mart Cuma Corona Virüs dünyayı vurmaya devam ediyor. Bir çok radikal önlemler alınırken sporda da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse tüm dünyada ligler ertelendi bütün spor müsabakaları durma noktasına geldi. Türkiye'de de dün radikal bir karar alındı ve bütün spor müsabakaları ertelendi. Fanatik Canlı blogda dün geceden itibaren yaşanan son dakika Corona Virüs ve spor ile ilgili haberleri burada topladık. İşte yaşanan son gelişmeler ve tüm detaylar...

SON DAKİKA 20 MART CUMA CANLI CORONA VİRÜS GELİŞMELERİ...

04:46 | Neymar'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek geldi!

03:00 | Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan #StayAtHomeChallenge paylaşımı geldi.

02:30 | Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 3 Grand Prix daha ileri bir tarihe ertelendi. FIA'dan yapılan yeni açıklama ile birlikte 3 Mayıs'ta koşulacak Hollanda GP, 10 Mayıs'ta koşulacak İspanya GP ve 24 Mayıs'ta koşulacak Monaco GP'nin de ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

01:40 | Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, yeni tip #coronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle takımlardan antrenman tesislerini kapatmalarını istedi.

19 MART PERŞEMBE YAŞANAN GELİŞMELER

01:20 | Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği NBA ekibi Philadelphia 76ers; oyuncular, antrenör ekibi ve basketbol operasyonlarında yer alan personellerine #coronavirüs testi yaptırdığını ve 3 kişide test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

23:54 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronavirüs vakası sayısının 359'a yükseldiğini ve 85 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplamda ölü sayısının 4 olduğunu belirtti.

23:12 | Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs testi negatif çıktı. İkinci testin yapılması bekleniyor.

22:39 | Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımlardan antrenman tesislerini kapatmalarını istedi.

20:18 | Beşiktaş Kulübü, coronavirüs salgını nedeniyle Kartal Yuvası mağazalarını geçici olarak kapattığını açıkladı.

18:14 | F1 yönetimi, Zandvoort, Barselona ve Monaco GP’lerinin ertelendiğini açıkladı.

18:02 | TFF Başkanı Nihat Özdemir "Niyetimiz 27 Haziran’a kadar seyircili bir şekilde liglerimizi tamamlamak." açıklamasını yaptı.

17:00 | Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının bir araya geldiği Corona virüs toplantısının ardından karar verildi ve Türkiye'de liglerin ertelendiği açıklandı.

16:10 | İngiltere Futbol Federasyonu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 4 Nisan tarihine kadar durdurduğu bütün futbol organizasyonlarını en az 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

14:37 | Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni tip Corona Virus (Covid-19) salgını nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına Stamford Bridge'te bulunan otelin kapısını açtı.

14:00 | İskoç ekibi Hearts, yeni tip Corona Virus (Covid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesiyle oluşan gelir kaybı nedeniyle futbolcu, teknik ekip ve personel maaşlarının nisan ayı itibarıyla %50 düşürüleceğini açıkladı. Maaş kesintisini kabul etmeyenlere sözleşme feshi önerilecek.

13:32 | TFF İcra Kurulu; liglerin 1 ay ertelenmesi yönünde karar aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştükten sonra açıklama yapacak.

11:58 | Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyon Başkanları ve Kulüpler Birliği Başkanımız ile 13:30'da bir araya gelerek Corona Virus'e yönelik süreci değerlendireceğiz.

11:15 | Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'daki tesislerinde toplantı ve Süper Lig'in son durumu ile ilgili nihai kararı almak üzere fikir alışverişlerinde bulundu. Birkaç saat içerisinde ligin seyircisiz oynanmaya devam edip etmeyeceği ya da askıya alınacağı netleşecek. TFF'nin mevcut şartlarda süper ligi ertelemesine kesin gözüyle bakılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bütün federasyon başkanlarını toplantıya çağırınca TFF Başkanı Nihat Özdemir Riva Tesisleri'nden ayrıldı ve Havalimanına gitti. Oradan çıkacak karar merakla bekleniyor.

04:55 | İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren takım antrenmanlarının başlayacağını açıkladı.

03:00 | Geçtiğimiz günlerde Corona Virus testi belirsiz şekilde pozitif çıkan Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan yeni testin negatif çıktığı açıklandı.

02:12 | Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo spor dünyasının yaptığı #StayAtHomeChallenge'a farklı bir boyut getirdi...





00:36 | Nijerya Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm futbol faaliyetlerinin 4 haftalığına durdurulduğunu açıkladı.

00:05 | Alparslan Öztürk: Virüsün tehdit ettiği tüm ligler ertelenmişken hala karar bekliyoruz. Eğer herhangi bir idman, kamp, yolculuk ve maç sırasında ben bu virüsü kapar ve 3 yaşındaki ikizlerime ya da 4 aylik hamileeşime bulaştırırsam sebep olan hiçbir yetkiliye hakkımı helal etmeyeceğim.

23:51 | Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2021 yılında Çin'de düzenlenmesi planan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

23:11 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona Virus nedeniyle 93 yeni vakanın olduğunu ve 61 yaşındaki erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, toplam hasta sayısının 191 olduğunu belirtti.

20:36 | Falcao: Dünyanın dört bir yanında insanlar ölüyor. Ve biz futbol oynamayı konuşuyoruz. Güvende olun ve evde kalın.

Corona Virüs'e yakalanan NBA oyuncuları:

Kevin Durant

Rudy Gobert

Donovan Mitchell

Christian Wood

Adları henüz açıklanmayan üç Brooklyn Nets oyuncusu

Corona virüs nedeniyle ertelenen turnuvalar

EURO 2020

Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

Diamond League

Copa America

CEV, Voleybol

NBA

EuroLeague

PGA Avrupa Turu

Tenis

NHL

F1 Grand Prix

Kayak Dünya Şampiyonası

Rugby Şampiyonası

Beyzbol Ligi

Corona Virüs nedeniyle ertelenen ligler hangileri?

Ertelenen ligler: İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Slovakya, Macaristan, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Polonya, Kolombiya, Amerika, Çin, Japonya, İran, Meksika, İrlanda, Romanya, Türkiye...

Corona Virüse yakalanan futbolcular

- Trabzonspor'un eski futbolcusu Hyun-jun Suk'un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

- Hannover 96 forması giyen Timo Hüber, futbol dünyasında corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.

- Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.

- Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.

- Everton, bir futbolcuda koronavirüs semptomları saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını açıkladı. Kulübün tesisleri kapatıldı.

- Chelsea: Calum Hodson-Odoi'nin gün içerisinde temas kurduğu tüm ilk takım futbolcuları, antrenörler, ve kulüp çalışanları kişisel olarak izole edilmiş ve teste tabi tutulmuştur. Kulüp tesisleri kapatılmıştır.

- Daniele Rugani; "Benim için endişelenen herkese haber vermek istiyorum, gayet iyiyim. Hastanelerde bu acil durumla mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Herkes kurallara uymalı, çünkü bu virüs hiçbir ayrım yapmıyor! Kendimiz ve sevdiklerimiz için bunu yapalım." dedi

- Manchester City'de Benjamin Mendy'nin aile üyelerinde corona virüsü tespit edildiği bu sebeple de Fransız futbolcunun karantinaya alındığı öğrenildi.

- Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs semptomlarına rastlandığını duyurdu.

- Gabbiadini, "Size iyi olduğumu söylemeyi önemsiyorum. Endişe etmeyin iyiyim. Kurallara uyun, evde kalın, her şey çözülecek." ifadelerini kullandı.

-Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Birkaç futbolcumuzda koronavirüs semptomları gözlendi. Bu oyuncularımızı şu anda takımdan uzak tutuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

-La Liga takımlarından Leganes'te kulübün CEO'su Angel Martín Ortega'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve takımın idmanları durduruldu

-Sampdoria, Gabbiadini'nin ardından 4 futbolcusunun daha corona virüsüne yakalndığını açıkladı.







