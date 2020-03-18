Son dakika Corona Virüs haberleri! Spora Corona Virüsün etkileri...

Corona Virüs nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları durma noktasına geldi. Öldürücü virüs ülkemize geç gelse de vaka sayıları giderek artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini açıkladı. Bakan Koca, corona virüsü nedeniyle 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini belirtirken, vaka sayısının ise 98'e çıktığını açıkladı. Bir çok radikal önlemler alınırken sporda da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fanatik Canlı blogda dün geceden itibaren yaşanan son dakika Corona Virüs ve spor ile ilgili haberleri burada topladık. İşte yaşanan son gelişmeler ve tüm detaylar...

CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ (CANLI AKTARIYORUZ)

02:10 | Kevin Durant'tan Corona Virüs açıklaması geldi. "İyi hissediyorum. Herkes kendine dikkat etsin ve evinde kalsın. Bunu atlatacağız."

02:00 | Hoffenheim’ın başkanı ve Corona Virus konusunda ilaç çalışmalarında önemli aşama kaydeden CureVac’ın ana hissedarı Dietmar Hopp'tan mesaj. "Bir sonraki enfeksiyon dalgasının muhtemel olduğu sonbaharda aşının çıkmasını umuyorum."

00:33 | Fernando Muslera, "Evinde kal Türkiye. Biz de evde kalmak istiyoruz." mesajıyla birlikte Türkiye'de koronavirüsün yayılma grafiğini paylaştı: "Ve biz futbol oynamaktan bahsediyoruz."

00:30 | Selçuk Şahin: Büyüklerimizin alacağı her türlü karara saygı duyarız, ancak hiç bir spor olayı insan sağlığından önemli değildir. Bizim de ailelerimiz, çocuklarımız var...

00:29 | NBA ekiplerinden Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nets'in yıldızlarından Kevin Durant ise testinin pozitif çıktığını açıkladı.

00:03 | Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 98 vatandaşımızın Corona Virus testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca ayrıca, Corona Virus nedeniyle 89 yaşından erkek bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

21:30 | Juventus Rugani'den sonra Blaise Matuidi’nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Corona Virüs'e yakalanan NBA oyuncuları:

Kevin Durant

Rudy Gobert

Donovan Mitchell

Christian Wood

Adları henüz açıklanmayan üç Brooklyn Nets oyuncusu

Corona virüs nedeniyle ertelenen turnuvalar

EURO 2020

Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

Diamond League

Copa America

CEV, Voleybol

NBA

EuroLeague

PGA Avrupa Turu

Tenis

NHL

F1 Grand Prix

Kayak Dünya Şampiyonası

Rugby Şampiyonası

Beyzbol Ligi

Corona Virüs nedeniyle ertelenen ligler hangileri?

Ertelenen ligler: İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Slovakya, Macaristan, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Polonya, Kolombiya, Amerika, Çin, Japonya, İran, Meksika, İrlanda, Romanya...

Devam eden ligler: Türkiye

Corona Virüse yakalanan futbolcular

- Trabzonspor'un eski futbolcusu Hyun-jun Suk'un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

- Hannover 96 forması giyen Timo Hüber, futbol dünyasında corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.

- Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.

- Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.

- Everton, bir futbolcuda koronavirüs semptomları saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını açıkladı. Kulübün tesisleri kapatıldı.

- Chelsea: Calum Hodson-Odoi'nin gün içerisinde temas kurduğu tüm ilk takım futbolcuları, antrenörler, ve kulüp çalışanları kişisel olarak izole edilmiş ve teste tabi tutulmuştur. Kulüp tesisleri kapatılmıştır.

- Daniele Rugani; "Benim için endişelenen herkese haber vermek istiyorum, gayet iyiyim. Hastanelerde bu acil durumla mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Herkes kurallara uymalı, çünkü bu virüs hiçbir ayrım yapmıyor! Kendimiz ve sevdiklerimiz için bunu yapalım." dedi

- Manchester City'de Benjamin Mendy'nin aile üyelerinde corona virüsü tespit edildiği bu sebeple de Fransız futbolcunun karantinaya alındığı öğrenildi.

- Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs semptomlarına rastlandığını duyurdu.

- Gabbiadini, "Size iyi olduğumu söylemeyi önemsiyorum. Endişe etmeyin iyiyim. Kurallara uyun, evde kalın, her şey çözülecek." ifadelerini kullandı.

-Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Birkaç futbolcumuzda koronavirüs semptomları gözlendi. Bu oyuncularımızı şu anda takımdan uzak tutuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

-La Liga takımlarından Leganes'te kulübün CEO'su Angel Martín Ortega'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve takımın idmanları durduruldu

-Sampdoria, Gabbiadini'nin ardından 4 futbolcusunun daha corona virüsüne yakalndığını açıkladı.



