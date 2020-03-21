Son dakika | Corona Virüs dünyada sporu vurdu! İşte son gelişmeler...

Son dakika Corona Virüs haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Corona Virüs bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini artırmaya başladı. Dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sonrası Türkiye'deki tüm spor organizasyonları Corona Virüs tehdidi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ayrıca dünyada Corona Virüs ile alakalı yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok sporcu Corona Virüs'e yakalandı. Ayrıca spor kulüplerinden yeni Corona Virüs önlemleri alınıyor. Fanatik Canlı blogda dün geceden itibaren yaşanan son dakika Corona Virüs ve spor ile ilgili haberleri burada topladık. İşte yaşanan son gelişmeler ve tüm detaylar...

SON DAKİKA 21 MART CUMARTESİ CORONA VİRÜS GELİŞMELERİ...

10:18 | Malavi ve Burundi liglerinden sonra Karayipler'den Saint Kitts ve Nevis Ligi İddaa bültenine eklendi!

07:31 | İstanbul'da haftasonları uygulanan 7/24 ulaşım hizmetine Corona Virüs önlemleri gereğince geçici süre ara verildi. Ulaşım seferlerinde de sefer sayıları azaltılıyor.

03:31 | İspanya La Liga ekibi Barcelona, liglere ara verilmesi ve gelirlerinin düşmesi sebebiyle futbolcuların maaşlarında indirime gitmeyi düşünüyor. [Mundo Deportivo]

02:32 | Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne 100 bin euro bağışladığını açıkladı. Lukaku geçen hafta da 300 bin adet maske bağışında bulunmuştu.

01:37 | Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica, kiraladığı özel jetle ülkesi Romanya'ya uçtu: "Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Şu an fazla birşey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğü zaman geri döneceğim." (Gaziantep Güneş)

00:59 | Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası izin verildi.

23:50 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Corona virüs açıklaması: "Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum."

23:16 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım.

23:02 | Hakan Çalhanoğlu: Şu an Almanya'dayım. İtalya'da durumlar çok kötü. Bütün kurallara uyuyoruz. Almanya'da sokağa çıkma yasağı başlayacak. İtalya'ya geri dönüşümüz nasıl olur ben de bilmiyorum. Biz de beklemedeyiz.

DEVAM EDEN FUTBOL LİGLERİ...

Türkiye’de tüm futbol liglerinin söz konusu tedbirler çerçevesinde ertelenmesinin ardından Avrupa kıtasında futbol maçlarına devam eden tek ülke Belarus kaldı. Belarus’ta Süper Lig önceki gün başlarken, Futbol Federasyonu (ABFF) Basın Sözcüsü Alexander Aleinik, “Ülkemizde teyit edilmiş 36 koronavirüs vakası mevcut. Durumu takip edip yetkililerden bilgi alıyoruz. Mevcut durumda maçlara seyirci de alıyoruz” dedi. Shakhtyor Soligorsk takımının teknik direktörü Sergei Tashuev ise “Ülkede hastalık nedeniyle herhangi bir panik yok. Her şey kontrol altında. Bu da Belarusluların bu salgından korkmadığını gösteriyor. Maçları zaten maksimum 3-5 bin kişi izliyor” diye konuştu.

AVUSTRALYA SEYİRCİSİZ!

Avrupa dışında ise devam eden tek profesyonel lig Avustralya A-Ligi... Yaklaşık 700 koronavirüs vakasının olduğu ülkede Belarus’un aksine maçlara seyirci alınmıyor. A-Ligi’nde Avustralya dışında Yeni Zelanda’dan da bir takım (Wellington Phoenix) yer alıyor. Bu kulüp sezon bitene kadar, yani 6 hafta daha Avustralya’da kalacak. Angola, Filistin, Nikaragua, Haiti futbol ligleri de devam ediliyor