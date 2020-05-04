Son dakika | Corona Virüs aşısı ne zaman çıkacak? Tarih verdi...

ABD'li Fox News kanalına konuşan Trump, covid-19 ile mücadeleye ve beklenen sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, programda corona virüs aşısı için de müjdeli haberi verdi. Peki corona virüs aşısı ne zaman hazır olacak? İşte tüm detaylar...

Trump, ABD'nin salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğini ve alınan tedbirler kapsamında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döndürülebileceğini kaydetti.

Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 80 ile 90 bin arasında insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti. Trump, konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını savundu.

Ölü sayısı artacak!

Geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan açıklamada ölü sayısının 60 ile 65 bin arasında olacağı ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "O zaman 65 bin demiştim şimdi 80 ila 90 bin diyorum çünkü çok hızlı artabiliyor." şeklinde cevap verdi.

CORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Virüs konusundaki aşı çalışmalarına da değinen Trump, gerekli aşı üzerinde sıkı bir çalışma yapıldığını ve ne zaman hazır olacağını açıkladı. Trump, "Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz.

Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz." dedi. Trump'ın bu sözlerinin Beyaz Saray covid-19'la Mücadele Görev Gücü üyelerinin ifadeleriyle çelişmesi ise dikkati çekti.

Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi doktor Anthony Fauci, geçtiğimiz günlerde corona virüs aşısı için 'Ben Ocak ve Şubat ayında ne diyordum, 1 yıl ile 18 aylık bir süreç olduğunu söylüyordum aşı için. Dolayısıyla gelecek yılın Ocak ayı bir yıl oluyor. Başta söylediğimden çok da farklı bir sonuç çıkmayacak' açıklamasında bulunmuştu.











