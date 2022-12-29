Liverpool, bonservisi konusunda kulübü PSV Eindhoven ile anlaşma sağladığı Cody Gakpo'nun transferini resmen açıkladı. Günü Liverpool'un antrenman tesislerinde geçiren Gakpo, yeni takımının formasını giydi.

Kulüpler anlaşmıştı

Gakpo'nun kulübü PSV Eindhoven, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada Liverpool ile transfer adına anlaşma sağlandığını belirtmişti. Oyuncunun İngiltere'ye gideceği aktarılırken bonservis ücreti resmen açıklamamıştı. Konuya ilişkin konuşan PSV'nin CEO'su Marcel Brands, ücret açıklanamasa da bu transferin Hollanda ekibi için bir rekor satışı olduğunu belirtmişti. İngiliz basını, transfer

Bonservisi 50 milyon Euro seviyesinde

Liverpool'un Cody Gakpo için PSV ile 40 milyon Euro başlangıç seviyesinde bir bonservis anlaşması yaptığı belirtiliyor. Bu anlaşmanın karşılanması muhtemel şartlarla 50 milyon Euro seviyesine yükselme imkanı bulunuyor.

Cody Gakpo'nun PSV'deki en iyi anları

Resmi imzayı attı

Cody Gakpo, kulüplerin anlaşması sonrası transferi tamamlamak adına İngiltere'ye gitti. Sağlık kontrollerinden geçen 23 yaşındaki oyuncu, resmi imzayı atarak günü Liverpool'un tesislerinde geçirdi.

Tesislerde ilk gün

Gakpo, resmi imza sonrası günü Liverpool'un AXA Antrenman Tesisleri'nde geçirdi. Hollandalı oyuncu, menajer Jürgen Klopp ile bir araya geldi.

Ufak çaplı bir çalışma gerçekleştiren Hollandalı yıldıza milli takımdan arkadaşı Virgil van Dijk eşlik etti.

'Anfield'da oynamak için sabırsızlanıyorum'

Transfer sonrası Gakpo, Liverpool'un resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Transferden duyduğu mutluluğu dile getiren hollandalı yıldız, "Gerçekten çok iyi hissediyorum. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Antrenmanlara başlamayı ve bu harika kulüp için oynamaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Neler yapabileceğimi göstermeye çalışmak ve takımın geçmiş yıllardaki başarılarından daha da güzel yaşamasına yardımcı olmak için buranın benim adıma harika bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi gelişimim adına da doğru yerdeyim. Burada birçok şey öğrenebileceğim çok sayıda harika oyuncu var" dedi.

Anfield'da oynamak için duyduğu heyecana da değinen Gakpo, "Anfield'da oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Stadyum ve atmosfer hakkında pek çok harika şey duydum. Sabırsızlanıyorum. Beni böyle sıcak bir şekilde karşıladıkları için herkese gerçekten minnettarım" ifadelerini kullandı.

Forma numarası belli oldu

Yeni takımı ile anlaşma imzalayan Gakpo, Ocak transfer dönemiyle birlikte resmen Liverpool oyuncusu olacak. Hollandalı yıldız, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.