Galatasaraylı oyuncuların Barcelona karşısındaki performansı alkış alırken bazı yıldızlar da Avrupa devleri tarafından izlendi.

Rumen oyuncu için İspanya La Liga'dan bir talip çıktığı iddia edildi. Cicaldau için La Liga ekibi Real Betis devreye girdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Real Betis, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

Real Betis'in Şilili Teknik Direktörü Manuel Pellegerini'nin Cicaldau'yu takımda görmek istediği aktarıldı. (Takvim)