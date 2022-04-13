Alexandru Cicaldau hakkında transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor. Galatasaray 'ın sezon başında 6,5 milyon euroya transfer ettiği Alexandru Cicaldau, gösterdiği performansla tartışmaları da beraberinde getirmişti. İtalyan medyasında çıkan son haber ise Galatasaraylıları sevindirecek cinsten.

ALEXANDRU CICALDAU İÇİN İLK KEZ RAKAM VERDİLER

Daha önce Sampdoria'nın Alexandru Cicaldau için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmiş, ardından Fiorentina da transfer yarışına dahil olmuştu. Hatta Fiorentina Alexandru Cicaldau'yu izlemek için Fenerbahçe derbisine scout ekibini göndermişti. İtalyan basınında çıkan son haberde ise rakam telaffuz edilmeye başlandı.

"TRANSFER 8 MİLYON EUROYA BİTER"

Habere göre Galatasaray, Alexandru Cicaldau için 10-12 milyon euro talep ederken, Sampdoria ve Fiorentina'nın transferi 8 milyon euro karşılığında bitireceği aktarıldı. Haber detayında Alexandru Cicaldau'nun 2019 ve 2020 yazlarında da Fiorentina'nın kapısından döndüğü detayı verildi.

ALEXANDRU CICALDAU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Alexandru Cicaldau 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Sarı-Kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. (Akşam)