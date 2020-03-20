Son dakika! Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Teknik direktör arayışları çerçevesinde, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Christoph Daum, sarı lacivertli takımın bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

20 Mart 2020, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
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Son dakika! Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Bu aşamada sessizliği tercih ettiğini belirten Daum, "Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Çünkü siz de gördünüz, ne söylediysem, hepsini bir spekülasyona çevirdiler. Doğru olmayan şeyler söylediler. Oysa benim söylediklerimin ne anlama geldiği son derece açıktı. Bu nedenle sessiz kalmaya karar verdim. Bu süreçte Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama yapmayacağım" dedi. (Ajansspor)

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