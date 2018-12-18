  • Haberler
  • Plus
  • Son dakika.. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş oldu

Son dakika.. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş oldu

CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ankara adayı Mansur Yavaş oldu!

18 Aralık 2018, Salı 16:23 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika.. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş oldu

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş oldu.

Parti Meclisi'ndeki oylamada 12'ye karşı 45 oyla Mansur Yavaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 

Kararın ardından Mansur Yavaş, Twitter'dan açıklama yaptı. Yavaş, ''Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun'' ifadelerini kullandı. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.