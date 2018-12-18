CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş oldu.

Parti Meclisi'ndeki oylamada 12'ye karşı 45 oyla Mansur Yavaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Kararın ardından Mansur Yavaş, Twitter'dan açıklama yaptı. Yavaş, ''Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun'' ifadelerini kullandı.