SON DAKİKA | Chidozie Awaziem, Trabzonspor'a önerildi
Son dakika haberi... Daha önce Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'in Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. Trabzonspor'un oyuncunun transferine sıcak baksa da maliyetinin soru işareti yarattığı aktarılmakta.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen stoper Chidozie Awaziem'in Trabzonspor'a önerildiği belirtildi.
A Bola'nın haberine göre Nijeryalı stoperin menajerleri, oyuncuyu Trabzonspor'a önerdiler. Trabzonspor ilk etapta transfere sıcak baksa da oyuncunun 1 milyon Euro'luk ücret talebinin sorun yarattığı belirtildi.
2018-19 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Chidozie Awaziem, bu sezon ise bonservisinin olduğu Porto'dan İspanyol ekibi Leganes'e kiralanmıştı. İspanya La Liga'da başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncunun ismi Sevilla ile de anılıyordu.