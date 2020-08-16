Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen stoper Chidozie Awaziem'in Trabzonspor'a önerildiği belirtildi.

A Bola'nın haberine göre Nijeryalı stoperin menajerleri, oyuncuyu Trabzonspor'a önerdiler. Trabzonspor ilk etapta transfere sıcak baksa da oyuncunun 1 milyon Euro'luk ücret talebinin sorun yarattığı belirtildi.

2018-19 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Chidozie Awaziem, bu sezon ise bonservisinin olduğu Porto'dan İspanyol ekibi Leganes'e kiralanmıştı. İspanya La Liga'da başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncunun ismi Sevilla ile de anılıyordu.



