İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin ABD'li milyarder Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma satışının tamamlandığı açıklandı. Kulübün 2 Mart tarihinde satışa çıkarılacağının duyurulmasının ardından süreç bugün itibari ile son buldu ve 19 yıllık Roman Abramovich dönemi resmen sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Rus Milyarder Roman Abramovich tarafından, Chelsea Futbol Kulübü'nün Todd Boehly ve Clearlake Capital liderliğindeki bir yatırım grubuna satışının tamamladığı duyuruldu.

12 teklif yapıldı

Chelsea'nin satış sürecinin son derece kapsamlı ve hızlandırılmış bir zaman çizelgesinde tamamlandığı belirtilirken, kulübün yeni sahibi, normalde 1 yıl sürmesi beklenen süreç yerine yalnızca 3 aydan kısa bir sürede belli oldu.

Satış işlemleri sırasında 100'den fazla kişi ve kuruluşla ayrıntılı görüşmeler yapılırken, kulüp 12 güvenilir teklif aldı. Bunlardan 3'ü son aşamaya gelirken, Todd Boehly ve Clearlake Capital konsorsiyumunun teklifi kabul edildi.

4.25 milyar Sterlin

Kulüpten yapılan duyuruda Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu tarafından ödenecek olan miktar belirtilmezken, İngiliz basınında yer alan haberlere göre satış için 4.25 milyar Sterlin'lik teklif kabul edildi.

Yaptırımlar uygulandı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Roman Abramovich, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından yaptırımlara tabi tutulmuş ve Rus Milyarderin mal varlıkları dondurulmuştu. Bu kararların ardından sponsorluk anlaşmaları kaybeden Chelsea, özel bir lisans altında futbol faaliyetlerine devam ederken, kulübün bilet satışlarında dahi sorunlar meydana gelmişti.

Satış aşamasında tekliflerin alınmasının ardından devir işlemlerini yürüten banka Raine'nin teklifleri değerlendirmesi ve en uygun olanını seçmesi ile son aşamaya gelindi. Hem Premier Lig yönetiminin hem de İngiliz Hükümeti'nin verdiği lisanslar sonrası devir işlemi resmiyet kazandı.



