İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de menajer Frank Lampard ile yollar ayrıldı. Bugün ayrılığın gerçekleşeceği haberleri sonrası Chelsea, yaptığı resmi açıklamayla Lampard'ın görevine son verildiğini belirtti.

Chelsea'den yapılan açıklamada, alınan kararın oldukça zorlu olduğu belirtilirken Frank Lampard'a duyulan minnettarlık ifade edildi. Ayrılık gerekçesi olarak ise alınan sonuçların, kulübün beklentileri doğrultusunda olmadığı ve performansın, sonuçların değişmesi adına bir değişim gerektiği aktarıldı.

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, kulüp için çok zor bir karardı. En temelde Frank ile muhteşem bir ilişkim olduğu ve ona son derece saygı duyduğum için..."

"O, son derece dürüst ve yüksek iş ahlakına sahip bir adam. Ama bununla birlikte mevcut koşullar altında değişimin en iyi çözüm olduğuna inanıyoruz"

"Kulüp adına, Yönetim Kurulu adına ve şahsen Frank'e menajer olarak bize sunduğu bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür ediyor ve gelecekte başarılarının devamını diliyorum. Bu büyük kulübün önemli bir simgesi ve buradaki yeri hiç değişmedi. Stamford Bridge'de her zaman en sıcak şekilde karşılanacak"

İkinci sezonunda beklentileri karşılayamadı

2001-14 arasında formasını giydiği Chelsea'nin en büyük efsaneleri arasında gösterilen Frank Lampard, menajer olarak Championship ekiplerinden Derby Country'de geçirdiği bir yıllık başarılı dönem sonrası 2019'da Chelsea'nin başına geçmişti. İlk sezonunu oldukça başarılı geçiren Lampard için Chelsea'nin 2020-21 sezonu öncesi yaptığı önemli hamlelerle birlikte beklenti yükselmişti. Son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve takım kadrosunda sürekli yaşanan değişimler ile istikrarın sağlanamaması Lampard'a yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Chelsea, Premier Lig'de oynadığı son 8 maçın 6'sında puan kaybı yaşamış durumda.

Yerine en büyük aday Tuchel

Frank Lampard ile yollarını ayırması uzun süredir konuşulan Chelsea'de yeni menajer olarak göreve getirilmesi beklenen isim Alman hoca Thomas Tuchel... Geçtiğimiz ay PSG tarafından görevine son verilen Tuchel, Lampard'dan boşalan menajerlik görevi adına en ciddi aday olarak aktarılıyor. Tuchel'in yanı sıra Juventus'un eski hocası Massilimiano Allegri ve Ralf Rangnick de diğer adaylar olarak gösterilmekte.