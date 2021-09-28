Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Chelsea'de N'Golo Kante şoku yaşanıyor.
Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, maça ilişkin basın toplantısında Fransız yıldız N'Golo Kante'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantinaya alınan Kante, Juventus maçını kaçıracak.
Kante'nin yanı sıra Chelsea'de Christian Pulisic, Mason Mount ve Reece James de sakatlıkları nedeniyle Juventus karşısında forma giyemeyecekler.