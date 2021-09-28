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Son dakika | Chelsea'de Kante koronavirüse yakalandı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Chelsea'nin menajeri Thomas Tuchel, N'Golo Kante'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

28 Eylül 2021, Salı 16:53 Son Güncelleme:
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Son dakika | Chelsea'de Kante koronavirüse yakalandı

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Chelsea'de N'Golo Kante şoku yaşanıyor. 

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, maça ilişkin basın toplantısında Fransız yıldız N'Golo Kante'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantinaya alınan Kante, Juventus maçını kaçıracak. 

Kante'nin yanı sıra Chelsea'de Christian Pulisic, Mason Mount ve Reece James de sakatlıkları nedeniyle Juventus karşısında forma giyemeyecekler. 


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