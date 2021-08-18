Beşiktaş , Chelsea'den Michy Batshuayi'nin kiralık olarak kadroya katıldığını resmen açıkladı. Beşiktaş'ın transferi duyurması sonrasında Chelsea de oyuncusuna başarı dileklerini iletirken sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun da devreye sokulduğunu açıkladı.

Chelsea'den yapılan açıklamada, bugün itibariyle Batshuayi'nin İngiliz ekibi ile olan sözleşmesindeki opsiyonun devreye sokulduğunu ve böylece kontratının 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Beşiktaş, Batshuayi'nin transfer sürecinde satın alma opsiyonu için uğraşmış fakat İngiliz ekibi ile bu anlamda yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermemişti.