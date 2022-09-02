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Son dakika | Chelsea, Aubameyang transferini resmen açıkladı

Chelsea, uzun süredir transferi adına uğraş verdiği Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuan kattığını resmen açıkladı.

02 Eylül 2022, Cuma 03:21 Son Güncelleme:
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Son dakika | Chelsea, Aubameyang transferini resmen açıkladı

Chelsea, transfer döneminin son anlarında bombayı patlattı. İngiliz ekibi, uzun süredir transferi adına uğraş verdiği Pierre-Emerick AubameyangBarcelona'dan kadrosuna kattı. 

Yapılan resmî açıklamada Aubameyang ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Chelsea'nin bu transfer için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödediği aktarılmakta. 

'Premier Lig'de yarım kalan bir işim var'

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Gabonlu golcü, "Gerçekten çok mutluyum. Bu takımın parçası olmak bir onur ve başlamak adına sabırsızlanıyorum. Premier Lig'de yarım kalan bir işim var. Bu yüzden geri dönmek güzel ve gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı. 

Aubameyang, Ocak 2022'de Barcelona kadrosuna katıldıktan yarım sezon sonra yeniden Premier Lig'e dönmüş oldu. 33 yaşındaki forvet, Chelsea'de Romelu Lukaku'dan boşalan 9 numaralı formayı giyecek.

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