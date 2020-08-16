Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek adına transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Benfica forması giyen Franco Cervi'yi kadrosuna katmak adına girişimlerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar'ın ilgisi oyuncunun menajeri tarafından da doğrulandı.

A Bola'ya konuşan Cervi'nin menajeri Alberto Moreno, oyuncusunun takımdan ayrılma noktasında olduğunu belirtti ve "Satılması bekleniyor. Şu anda biri İspanya'dan biri de Türkiye'nin büyük kulüplerinden transferle son derece ilgili iki kulüp var" ifadelerini kullandı.

Daha önce Benfica'nın 15 milyon Euro karşılığında takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtilen oyuncu için menajeri de, "Asla ucuz olmayacak. Kontratında 3 yıl daha var. Arjantin Milli Takımı forması giymiş, geçen sezon çok maçta oynamış, önemli bir oyuncu" dedi.

Cervi'nin adı Atalanta ile de anılırken Beşiktaş'ın ilgilendiği bir başka isim Seferovic'in de Jorge Jesus tarafından kadroda düşünülmediği aktarılmakta.

Beşiktaş, daha önce 2016'da Benfica'nın kritik isimlerinden Anderson Talisca'yı kiralık olarak kadrosuna katarak önemli bir transfere imza atmış ve Brezilyalı oyuncu, 2016-17'de Beşiktaş'ın özellikle UEFA Avrupa Ligi ve 2017-18'deki Şampiyonlar Ligi performansında en kritik rolü oynamıştı. Arjantin Milli Takımı forması da giyen Cervi ile benzer bir transfer başarısının yakalanması hedefleniyor.