Süper Lig'de gözler transfere çevrilmiş durumda. Beşiktaş son olarak eski golcüsü Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmayı başardı. Tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geliş bilgileri de ortaya çıktı. Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı tecrübeli golcü Cenk Tosun, bu gece 00:00'da özel uçakla İstanbul'a gelecek.









İngiltere'den geleceği için Cenk Tosun'un 5 günlük karantina süresi olacak.

Tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlıklar ve Carlo Ancelotti'nin kadroda kendisine yer vermemesi nedeniyle düzenli bir şekilde forma giymek istediğini belirtmişti. Transfer dün akşam saatlerinde netleşti ve yeniden Cenk Tosun Siyah Beyazlı formayı giyecek.

Yakup Çınar / fanatik.com.tr özel





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