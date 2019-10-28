SON DAKİKA! Cenk Tosun, transfer kararını verdi!

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun hakkında Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer haberi geldi. Beşiktaş'ın eski yıldızının kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi.

28 Ekim 2019, Pazartesi 12:54 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Cenk Tosun, transfer kararını verdi!

Everton'da bu sezon yalnızca iki maçta forma şansı bulabilen Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'tan teklif aldığını söyleyen ve Siyah Beyazlılar'a geri dönme ihtimali bulunan milli futbolcuyla ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer haberi geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayım yapan dünyaca ünlü spor portalı Bleacher Report'un Londra muhabiri Dean Jones, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Cenk Tosun'un menajerleri, kendisinin kiralık olarak başka bir takıma transferi için arayış hâlinde. Serie A, iyi bir seçenek gibi görünüyor. Oyuncu, güvenini ve eski kimliğini yeniden kazanmak istiyor ve bu sayede Everton'da yeniden 1 numaralı tercih olmayı umuyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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