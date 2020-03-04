SON DAKİKA! Cenk Tosun geri döndü! Sözleşmesi feshedildi

Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Ozan Kabak'ın ardından bir şok daha. Milli futbolcularımızın art arda yaşadığı sakatlıklar keyifleri kaçırırken, Crystal Palace’ın dünkü antrenmanında sakatlanan Cenk Tosun, yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak.

Everton'da devam edecek

Devre arasında Palace'a kiralanan Cenk'in yaşadığı şok sakatlığın ardından İngiliz basını, tecrübeli futbolcunun Everton'a döndüğünü belirtti. Milli yıldızın tedavisi, Everton'da devam edecek.

EURO 2020’yi kaçıracak

Everton'da istediği süreleri alamayan Cenk Tosun, büyük ümitlerle Crystal Palace'ın yolunu tutarken, ilk maçında ağları sarsmayı başarmıştı. Milli oyuncunun sezonu kapattığı ve EURO 2020’yi de kaçıracağı gelen bilgiler arasında.

Konuyla ilgili TRT Spor’a ilk açıklamasını yapan Cenk Tosun, “Gece uyku uyuyamadım. Nasip böyleymiş. Bunda da bir hayır vardır.” ifadelerini kullandı.















