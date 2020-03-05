SON DAKİKA! Cenk Tosun gelecek hafta ameliyat edilecek

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın forveti Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle gelecek hafta ameliyat edilecek.

05 Mart 2020, Perşembe 21:07 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Cenk Tosun gelecek hafta ameliyat edilecek

Everton Kulübü, kiralık olarak oynadığı Crystal Palace’ın antrenmanında dizinden sakatlanan Cenk Tosun’un gelecek hafta ön çapraz bağlarından operasyon geçireceğini duyurdu.

Ameliyatın ardından milli futbolcunun tedavi sürecinin Everton sağlık ekibi gözetiminde kulüp tesislerinde tamamlanacağı belirtildi.

Bu arada kulüpten sahalara dönüş tarihiyle ilgili açıklama yapılmayan 28 yaşındaki Cenk’in sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş’tan 2018’de Everton’a transfer olan Cenk Tosun, takımının formasını 51 kez giydi ve 10 gol kaydetti. Cenk, daha fazla forma şansı bulabilmek adına bu sezon ara transfer döneminde kiralandığı Crystal Palace’ta ise 5 maça çıktı ve bir gol attı.

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