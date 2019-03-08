Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elendikten sonra teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son vermişti.

Bugün de dünyaca ünlü sportif direktör Monchi ile yollarını ayırdığını duyuran İtalyan kulübünün yeni direktörü ise Fulham'dan geçtiğimiz günlerde kovulan Claudio Ranieri oldu.

Bugün Roma şehrine gelen 67 yaşındaki İtalyan teknik adam, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kulüp tesislerinin bulunduğu Trigoria'ya geldi. 8 yıl sonra Roma'ya geri dönen Ranieri ile ilgili resmi açıklamanın kısa bir süre içinde yapılması beklenirken yeni sportif direktörün ise Frederic Massara olduğu duyuruldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler