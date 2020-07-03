SON DAKİKA! Cengiz Ünder, Napoli yolcusu

İtalya Serie A’da 2017 yılından beri Roma’nın formasını giyen Cengiz Ünder için uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Bu anlamda Avrupa’dan ve Çizme’den birçok kulüp, Milli futbolcumuz için temaslarını sürdürüyordu. Ancak ilk resmi teklifi önümüzdeki günlerde Napoli’nin yapacağı öğrenildi. Mavi-Beyazlı ekibin hocası Gennaro Gattuso’nun transfer listesinde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu ilk sıraya yazdığı bildirildi. Bu anlamda Napoli ’nin, ilk temasları sağladığı ve Cengiz için 30-35 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli önereceği belirtildi.

Koronavirüs etkisi...

Sarı-Kırmızılılar’ın ise dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle kulübün değerinin düşmesi ve yaşanan maddi kayıplar üzerine bu teklife onay verdiği bildirildi. Ayrıca Cengiz’in de Mavi-Beyazlı kulübün formasını giymeye sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Yakup Çınar