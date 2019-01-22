Son dakika! Cengiz Ünder 2 hafta yok

Roma-Torino maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder'in durumu belli oldu.

22 Ocak 2019, Salı 20:18 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Cengiz Ünder 2 hafta yok

İtalya Serie A'da Roma forması giyen ve Torino maçının 5. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan milli futbolcu Cengiz Ünder, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sol hamstringinden sakatlık geçiren Cengiz, bu süreçte en az üç maçta forma giyemeyecek. Roma'nın ligde Atalanta ile Milan ve İtalya Kupası'nda Fiorentina'ya karşı çıkacağı maçlarda oynaması beklenmeyen oyuncunun durumu iki hafta sonra tekrar kontrol edilecek.

Atalanta ile Milan ve İtalya Kupası'nda Fiorentina'ya karşı çıkacağı maçlarda oynaması beklenmeyen oyuncunun durumu iki hafta sonra tekrar kontrol edilecek. (Ntv Spor)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.