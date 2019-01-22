Son dakika! Cengiz Ünder 2 hafta yok

İtalya Serie A'da Roma forması giyen ve Torino maçının 5. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan milli futbolcu Cengiz Ünder, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sol hamstringinden sakatlık geçiren Cengiz, bu süreçte en az üç maçta forma giyemeyecek. Roma'nın ligde Atalanta ile Milan ve İtalya Kupası'nda Fiorentina'ya karşı çıkacağı maçlarda oynaması beklenmeyen oyuncunun durumu iki hafta sonra tekrar kontrol edilecek.

Atalanta ile Milan ve İtalya Kupası'nda Fiorentina'ya karşı çıkacağı maçlarda oynaması beklenmeyen oyuncunun durumu iki hafta sonra tekrar kontrol edilecek. (Ntv Spor)