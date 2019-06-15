Son dakika | Cem Kınay motor kazası geçirdi

Türk turizminin önde gelen isimlerinden aynı zamanda Galatasaray eski yönetim kurulu üyesi Dr Cem Kınay Motor kazası geçirdi. Hayati tehlikeyi atlatan Kınay, yoğun bakımda tedavi görüyor.

15 Haziran 2019, Cumartesi 13:43
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Son dakika | Cem Kınay motor kazası geçirdi

Türk turizminin önde gelen isimlerinden aynı zamanda Galatasaray eski yönetim kurulu üyesi Dr Cem Kınay Motor kazası geçirdi.

Galatasaraylı eski yönetici ve Turizmin sektörünün duayen isimlerinden Dr. Cem Kınay motor kazası geçirdi. Göğüs kafesinden 22 kemik kırığın olduğu tespit edilen Cem Kınay’ın durumu ağır. Kazanın ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cem Kınay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Tıp Fakültesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Cem Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtiliyor.

Biz de Fanatik ailesi olarak Cem Kınay ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...

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