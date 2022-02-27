Son dakika | Çekya Milli Takımı da Rusya ile karşılaşmayı reddetti!

Ukrayna'ya gerçekleştirdiği müdahale sonrası Rusya'ya her alanda artan tepkiler futbolda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu B Yolu'nda bulunan Rusya, Polonya ile karşı karşıya gelecek ve kazanırsa İsveç - Çekya maçının galibiyle eşleşecekti. Bu organizasyondaki Polonya ve İsveç'in Rusya ile oynamayı reddetmesinin ardından Çekya da beklenen açıklamayı gerçekleştirdi.

'Tarafsız sahada bile mümkün değil'

Çekya Futbol Federasyonu, Rusya Millî Takımı ile karşı karşıya gelmenin mümkün olmadığına ilişkin açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada, "Çek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, teknik personeller ve millî takım oyuncuları; şu anki durum göz önüne alınarak Rusya Millî Takımı'na karşı tarafsız sahada bile oynamanın mümkün olmadığı kararına vardılar. Hepimiz bir an önce savaşın sona ermesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Polonya ve İsveç'ten ret gelmişti

B Yolu'ndaki takımlardan ilk olarak Polonya, direkt rakibi olan Rusya ile karşılaşmayacaklarını açıklamıştı. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, "Daha fazla söze gerek yok. Artık harekete geçme zamanı. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle Polonya Millî Takımı, Rusya'ya karşı Play-Off maçı oynamayı düşünmüyor. Doğru olan karar bu. İsveç ve Çekya federasyonları ile FIFA'ya ortak bir pozisyon sunmak için görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.





Kulesza'nın kararına takımın yıldızlarından Robert Lewandowski ve Polonya Devlet Başkanı Andrezj Duda da büyük destek sunmuştu.

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Sonrasında İsveç Futbol Federasyonu da yeri fark etmeksizin Rusya'ya karşı olası bir Play-Off maçının gerçekleşemeyeceğini belirtmiş FIFA'dan bu Play-Off maçlarını iptal etme talebinde bulunmuştu.