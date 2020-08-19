Teknik direktörlüğe Stjepan Tomas'ı getiren Çaykur Rizespor'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Güçlü bir kadro kurmak isteyen Karadeniz ekibi iki transfer birden yaptı.

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan ve Nadir Çiftçi'yi kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi iki transferi kısa süre içinde açıklayacak.

30 yaşındaki orta saha Yasih Pehlivan geçen sezon 17 maçta forma giymiş ve 1 gol atmayı başarmıştı.

27 yaşındaki forvet Nadir Çiftçi ise 14 maçta şans bulmuş ve 1 gol atma başarısı göstermişti.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL



