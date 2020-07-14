Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman görevinden istifa etti. Sezona Trabzonspor'da başlayan Ünal Karaman ile daha sonra yollar ayrılmıştı. İsmail Kartal'ın yerine Alanyaspor maçıyla beraber Çaykur Rizespor'da göreve başlayan Ünal Karaman Kasımpaşa yenilgisi sonrası istifasını yönetime sundu. Yönetim tecrübeli hocayı ikna etmeye çalışsa da Karaman göreve devam etmek istemiyor.

Ünal Karaman Çaykur Rizespor başında 9 maça çıkıp 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Resmi açıklama geldi

Karadeniz ekibi resmi açıklamayı kamuoyu ile paylaştı ve resmi sitesinden yaptığı duyuruyu, "Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu’na istifa dilekçesini sunan teknik direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. Sayın Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullanarak aktardı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL