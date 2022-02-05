Spor Toto Süper Lig 'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor , 2021-22 sezonunda renklerine bağladığı yıldız futbolcu Loic Remy ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tahir Kıran'dan flaş sözler

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'ben sakatım.' 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı” ifadelerini kullanmıştı.







