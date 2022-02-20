Süper Lig 'de topladığı 23 puanla 18. sırada yer alan, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçı sonrası Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor , yeni teknik direktörünü buldu.

Ligde 4 maçtır kazanamayan ve ateş hattında yer alan Karadeniz ekibi, son olarak Alanyaspor 'da görev alan Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Çaykur Rizespor’umuzun yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz… Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.







