SON DAKİKA! Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, bitime 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından ligden düşen diğer takımlar Çaykur Rizespor ile Altay oldu.
Süper Lig 'in 36. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kayserispor maçının ardından ligden düşen takımlar belli oldu. Gaziantep ekibinin sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılması ve puanını 43'e çıkarması sonrası Yeni Malatyaspor ve Göztepe 'nin ardından 17. sıradaki Altay ile 18. sıradaki Çaykur Rizespor 'un Süper Lig'e veda etmesi kesinleşti.
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