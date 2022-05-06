Süper Lig 'in 36. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kayserispor maçının ardından ligden düşen takımlar belli oldu. Gaziantep ekibinin sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılması ve puanını 43'e çıkarması sonrası Yeni Malatyaspor ve Göztepe 'nin ardından 17. sıradaki Altay ile 18. sıradaki Çaykur Rizespor 'un Süper Lig'e veda etmesi kesinleşti.

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