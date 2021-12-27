Süper Lig 'de sezonun ilk devresini topladığı 17 puanla 17. sırada bitiren Çaykur Rizespor 'dan iç transfer hamlesi geldi. Karadeniz ekibi, takımın önemli isimlerinden Selim Ay ve Gökhan Akkan'la nikah tazeledi.

Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Selim ile 3, Gökhan ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu ve şu ifadelere yer verildi:

''Çaykur Rizespor’umuzun iki önemli ismi Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşmeler uzatıldı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde, kaptanımız Selim Ay, 3; kalecimiz Gökhan Akkan ise 2 yıl daha kendilerini Çaykur Rizesporlu yapacak imzaları attılar.''

''İmza öncesi konuşma yapan Başkanımız Tahir Kıran, her iki oyuncumuza da çok güvendiğini söyledi. Kaptanımız Selim, sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını ve Rize’yi kendi yuvası olarak gördüğünü belirtti. Gökhan Akkan ise, sevdiği ve mutlu olduğu yerin Rize olduğunu dile getirdi.''