Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Aatif'ı transfer etmek için çalışmalara başlamıştı. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Okan Buruk, Aatif için teklif yaptıklarını ve sonucu beklediklerini ifade etmişti.

Dün de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç canlı yayında Aatif için Çaykur Rizespor ile anlaştıklarını ancak Faslı futbolcunun gitmek istemediğini belirtmişti.

Yapılan son görüşmelerin ardından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Çaykur Rizespor’umuz Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.

Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a ayrıca teşekkür ederiz.

Aatif Chahechouhe’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.