UEFA, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş Kulübü'nün önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ini keseceğine dair kararını açıklamış, Siyah-Beyazlılar'da bunun üzerine CAS'a başvurmuştu.

CAS, Beşiktaş'ın yapmış olduğu itirazın reddedildiğini açıkladı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına ilişkin kararın tebliğ edildiği; bu kararın henüz kesinleşmediği bilgisine yer verilmişti.

Bu karara karşı Şirketimizce CAS'a yapılan itiraz kısmen kabul edilerek karar kısmen değiştirilmiştir. CAS kararı Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir.

Konu ile ilgili hukuki değerlendirmeler devam etmektedir.