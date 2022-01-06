Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Vavacars Fatih Karagümrüklü futbolcu Caner Erkin'e verilen 3 resmi maçtan men cezasını 1 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, “Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü'nün, futbolcusu Caner Erkin ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.12.2021 tarih E.2021-2022/519 - K.2021-2022/621 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü'nün futbolcusu Caner Erkin'in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; izlenen görüntülerde fiziksel temas bulunmaması ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun benzer olaylarda verdiği kararları dikkate alındığında cezada alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir sebep bulunmadığından 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.

DHA



