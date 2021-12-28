Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe 'yi konuk ettiği maçın 38. dakikasında hakem Erkan Özdamar'a yoğun itirazları nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin'in cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, milli sol beke müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, ''VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu CANER ERKİN'in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında, Sarı-Lacivertli ekibin penaltı kazanmasının ardından yaşananlar maça damga vurmuştu. Karşılaşmanın 37. dakikasında Fenerbahçe'nin penaltı kazanmasının ardından Burak Bekaroğlu kırmızı kart gördü.

Hakem Erkan Özdamar'ın kararları sonrası sinirlerine hakim olamayan Caner Erkin itirazlarının ardından direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.







