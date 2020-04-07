SON DAKİKA! Caner Erkin Fenerbahçe'ye gidecek mi? Menajerinden açıklama var

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin için Fenerbahçe iddiaları son dönemde kuvvetlenmeye başladı. Tecrübeli futbolcu için eski takımına geri dönüşün kolay olmayacağı gibi fikirler de mevcuttu. Bu haberlere son noktayı Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak koydu. Transferdeki son durumu aktardı.

07 Nisan 2020, Salı 16:28 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
SON DAKİKA! Caner Erkin Fenerbahçe'ye gidecek mi? Menajerinden açıklama var

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferde adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu adına menajerinden önemli bir açıklama geldi. 

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili menajeri Batur Altıparmak, Haber Global muhabiri Sercan Dikme'ye açıklamalarda bulundu. 

Batur Altıparmak, "Beşiktas ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu hakkında bu tip haberlerin çıkması gayet doğal. Benim bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı." dedi. 

İlgili Haberler
Nyland'ın Beşiktaş'a transferine taraftar engeli


İlgili Haberler
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği! Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Erol Bulut...



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...