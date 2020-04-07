Son dakika haberi: Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferde adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu adına menajerinden önemli bir açıklama geldi.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili menajeri Batur Altıparmak, Haber Global muhabiri Sercan Dikme'ye açıklamalarda bulundu.

Batur Altıparmak, "Beşiktas ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu hakkında bu tip haberlerin çıkması gayet doğal. Benim bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı." dedi.











