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Son dakika... Çağlar Söyüncü yine sakatlandı

Son dakika haberi.. 10 maç sonra Zorya karşılaşması ile sahalara geri dönen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sakatlanarak oyundan çıktı.

03 Aralık 2020, Perşembe 21:27 Son Güncelleme:
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Son dakika... Çağlar Söyüncü yine sakatlandı

Zorya maçına ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, yeniden sakatlandı. Leicester City'de 10 maç sonra Zorya Luhansk karşılaşması ile formasına kavuşan milli yıldızlarımızdan Çağlar Söyüncü, 17. dakikada sakatlık problemi nedeniyle yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.

İki takımın ilk 11'leri:

Zorya Luhansk: Vasilj, Favorov, Ivenisenia, Hanna, Ciganiks, Yurchenko, Kochergin, Nazaryna, Gromov, Kabaiev, Gladkyy

Leicester: Ward, Ricardo, Morgan, Çağlar, Justin, Ndidi, Choudhury, Praet, Cengiz, Barnes, Iheanacho


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