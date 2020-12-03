Son dakika... Çağlar Söyüncü yine sakatlandı

Zorya maçına ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, yeniden sakatlandı. Leicester City'de 10 maç sonra Zorya Luhansk karşılaşması ile formasına kavuşan milli yıldızlarımızdan Çağlar Söyüncü, 17. dakikada sakatlık problemi nedeniyle yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.
İki takımın ilk 11'leri:
Zorya Luhansk: Vasilj, Favorov, Ivenisenia, Hanna, Ciganiks, Yurchenko, Kochergin, Nazaryna, Gromov, Kabaiev, Gladkyy
Leicester: Ward, Ricardo, Morgan, Çağlar, Justin, Ndidi, Choudhury, Praet, Cengiz, Barnes, Iheanacho