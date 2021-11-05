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Son dakika! Çağla Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı

Son dakika haberi... Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 2-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya / Cluj - Napoca'daki turnuvada idrar örneği veren Çağla Büyükakçay'ın idrarında Ractopamine bulunduğunu açıkladı.

05 Kasım 2021, Cuma 22:01 Son Güncelleme:
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Son dakika! Çağla Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 2-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya / Cluj - Napoca'daki turnuvada idrar örneği veren Çağla Büyükakçay'ın idrarında Ractopamine bulunduğunu açıkladı. 

Çağla Büyükakçay'ın lisansı geçici olarak askıya alındı.

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