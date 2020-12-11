Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'a PFDK tarafından verilen 2 maçlık ceza, 1 maça indirildi. Bu durumda Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında takımının başında yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan ile ilgili PFDK'nın 10.12.2020 tarihli E.2020-2021/424 K.2020-2021/527 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan'ın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00TL para cezasının; olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."







