Son dakika | Bursaspor'da Ali Akman’ın kadro dışı bırakıldı
Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşan genç golcü Ali Akman, Bursaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Yönetim Kurulu toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
Alman ekibi önceki gün 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu