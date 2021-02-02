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Son dakika | Bursaspor'da Ali Akman’ın kadro dışı bırakıldı

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşan genç golcü Ali Akman, Bursaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı

02 Şubat 2021, Salı 21:16 Son Güncelleme:
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Son dakika | Bursaspor'da Ali Akman’ın kadro dışı bırakıldı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Yönetim Kurulu toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Alman ekibi önceki gün 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu

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