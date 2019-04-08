Son dakika | Bursaspor Mesut Bakkal'ı açıkladı

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Bursaspor teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı.

08 Nisan 2019, Pazartesi 13:54 Son Güncelleme:
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Son dakika | Bursaspor Mesut Bakkal'ı açıkladı

Bursaspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nde dün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Samet Aybaba ile yollar ayrılmıştı. Yeşil beyazlı yöneticiler, bunun üzerine Mesut Bakkal ismi üzerinde karar kılarak deneyimli teknik adamı Bursa'ya davet etti. Öğle saatlerinde yeşil beyazlı yöneticiler ve Mesut Bakkal arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, Bursaspor Kulübü'nün yeni teknik direktörü Mesut Bakkal oldu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Bursa’ya gelen ve yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlanan Mesut Bakkal, Bursasporumuzun yeni teknik direktörü olarak göreve başlıyor" ifadelerine yer verildi.

Mesut Bakkal sezon başında Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.


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