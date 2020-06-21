SON DAKİKA! Bursaspor İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi. Keçiörengücü’ne mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Bursaspor, ortaya koyduğu kötü oyun ve puan kaybının ardından taraftarına hayal kırıklığı yaşatırken, teknik direktör İbrahim Üzülmez de eleştirilerin odağı olmuştu. Yeşil Beyazlı ekip, 16. hafta itibariyle göreve gelen deneyimli teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Üzülmez, daha önce Süper Lig’e yükselme başarısını iki kez göstermişti. Geçtiğimiz sezon 25. hafta itibariyle Gençlerbirliği’nin başına geçen Üzülmez, takımın kalan haftalarda da başarı göstermesini sağladı ve ligi ikinci bitirerek Süper Lig’e çıkarmıştı. Bir önceki sezonda ise Çaykur Rizespor’un başına 8. haftada gelen Üzülmez, Karadeniz temsilcisini şampiyonluğa taşımıştı.







