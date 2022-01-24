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Son dakika Bursa at yarışları yapılacak mı? Resmi açıklama geldi...

At yarışı haberlerinde son dakika.. Yoğun kar yağışı at yarışlarını da etkiledi. TJK'dan yapılan resmi açıklamaya göre 24 Ocak Pazartesi Bursa yarışları ertelendi. Yarışların hava koşullarının müsait olması durumunda perşembe günü yapılması planlanıyor.

24 Ocak 2022, Pazartesi 10:29 Son Güncelleme:
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Son dakika Bursa at yarışları yapılacak mı? Resmi açıklama geldi...

Son dakika gelişmesi... Yoğun kar yağışı at yarışlarını da etkiledi. TJK'dan yapılan resmi açıklamaya göre 24 Ocak Pazartesi Bursa yarışları ertelendi. Yarışların hava koşullarının müsait olması durumunda perşembe günü yapılması planlanıyor.

TJK açıklama yaptı...

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Bursa yarışları, yoğun kar yağışı ve pistteki buzlanma nedeniyle, Bursa Yarış Komiserler Kurulu tarafından aynı şart ve aynı program ile 27 Ocak Perşembe gününe ertelenmiştir.

Bu koşular üzerine oynanan biletlerin iadesine başlanmıştır.

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