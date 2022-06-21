Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard, Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Burak Yılmaz'ın transferini resmen açıkladı.

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile 2 yılı oyuncu, 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde toplam 520 karşılaşmaya çıkan Burak Yılmaz, 255 gol atarken 70 asist yapma başarısı gösterdi.

Resmi imzaların ardından açıklamada bulunan Burak Yılmaz, ' Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Fortuna Sittard adına konuşan Sjoerd Ars da, “Bu, Fortuna Sittard için harika bir gün, bu statüye sahip bir oyuncuyla anlaşabildiğimiz için.. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz" cümlelerine yer verdi.