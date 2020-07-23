İlerleyen yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Burak Yılmaz'a en ciddi teklif Lille'den gelmişti. Fransız takımının sportif direktörü Luis Campos, İstanbul'da görüştüğü tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Burak için 2.5 milyon Euro garanti ücreti gözden çıkaran Lille, oyuncudan bonservisini kendisinin almasını istedi. Bununla birlikte 35 yaşındaki yıldıza Beşiktaş'tan alacağı olan 12 milyon TL'nin yarısını karşılama sözü verildi.

36 MİLYON TL'LİK MALİYETTEN KURTULDU

Beşiktaş yönetimi, Burak alacağının 6 milyon TL'sini bırakınca bu transfere onay verdi. Yıldız futbolcunun gidişiyle birlikte siyah-beyazlılar önemli bir maliyetten kurtulmuş oldu. Oyuncu yeni devreye girecek sözleşmesiyle iki yıl için Beşiktaş'tan 25.2 milyon TL garanti para alacak, bonuslarla birlikte bu rakam 30 milyon TL'yi aşacaktı. Alacağının yarısını bırakmasının ardından Kartal'ın kasasında kalan para 36 milyon TL civarında.

YUSUF VE ZEKİ'NİN TAKIM ARKADAŞI OLDU

Burak Yılmaz, Lille'de neredeyse hiç yabancılık çekmeyecek. Yeni takımında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte forma giyecek olan yıldız futbolcu, böylece uyum sorununu da en kısa sürede ve en hafif şekilde atlatma fırsatını yakalayacak.