Sözleşmesinin sona ermesiyle Lille'den ayrılan ve ismi birçok takımla anılan Burak Yılmaz, kariyeri ve hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan tecrübeli forvet, Beşiktaş ve Galatasaray iddialarını yalanladı. 36 yaşındaki oyuncu, TFF başkanlık seçiminde oy kullanma hakkı olsa tercihini Ahmet Nur Çebi'den yana kullanacağını ifade etti. En iyi 3 Türk golcü? sorusuna Umut Bozok, Serdar Dursun, Güven Yalçın şeklinde yanıt veren Burak Yılmaz, Hull City için Acun Ilıcalı ile görüştüğünü açıkladı.

Milli Takım 'dan ayrılık sürecine de değinen Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

'Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim'

''Bir gün Beşiktaş’ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum… Beşiktaş ve Galatasaray’la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi. Avrupa'da kalmak istiyorum.''









'Kendimi yere atmayı ve ofsaytı mı konuşacağız?'

''Keşke ülkemizi Dünya Kupası’na götürüp bıraksaydım ama en azından bıraktırılmadım, itibarsızlaştırılmadım. Yaşım geçtikçe eleştirilmek bana daha fazla koymaya başladı. Bu kadar şey kazanmışım, kendimi yere atmayı ve ofsaytı mı konuşacağız? Bunu Arda ve Emre abiden de görebilirsiniz. Yaş aldıkça daha agresif açıklamalar olabiliyor.''

'Futbolu bırakınca bunu harfi harfine anlatacağım'

''Yaptığı yardımları kendisi söylemese bile menajeri, avukatları aracılığıyla yakın oldukları yaptıkları yardımları çıkarıyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz yaptığımız yardımı, aldığımız parayı, arkadaşlığı dostluğu hiçbir zaman konuşmadık. Bu bizim fıtratımızda yok. Primle alakalı çok net söylemiyorum. Ben prim almadım. O zamanki primle alakalı. Çok çirkin bir olay zaten. Ben prim almadım. Bir günden bir gününe bunun lafını yapmadım. Futbolu bırakınca bunu harfi harfine anlatacağım.''

'Bunun sorulmasını biraz haksızlık'

Burak Yılmaz, ''Sürekli ofsayta düşmen ve kendini yere atmanla ilgili eleştirileri nasıl buluyorsun? sorusuna ise ''Bunun sorulmasını biraz haksızlık, vicdansızlık olarak düşünüyorum. Ofsayta girdiğim, kendimi yere attığım dönemler var. Bunları gördüm, değiştirdim." şeklinde yanıt verdi.







