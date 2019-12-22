Son dakika haberi... Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 85. dakikasında savunmaya yardım etmek için geriye koştuğu bir pozisyonda sakatlanan Burak Yılmaz, kenara işaret ederek değişiklik yapılmasını istedi. Bu pozisyonun ardından dördüncü hakeme de oyundan çıkacağını söyleyen Burak, kaptanlık pazubandını Gökhan Gönül’e verirken, oyuncu değişikliği yapılmadan mücadelenin devam etmesine de bir hayli sinirlendi.

Umut Nayir’e ‘Neden hazırlanmadın’ diyen Burak Yılmaz, Umut’un dördüncü hakemi göstermesi üzerine de kenara gelirken hakeme tepki gösterdi. Burak, “Oyuna gir öyle konuş” diyerek tepki gösterdi.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Burak'a bu hareketinden dolayı herhangi bir kart göstermedi.

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