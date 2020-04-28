Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın resmi Instagram hesabında canlı yayına katılan Burak Yılmaz, Çin'de forma giydiği dönemde pazarda görükleri karşısında şok olduğunu belirtmişti. "Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok" diyen tecrübeli futbolcunun bu sözleri Çin medyasında gündem olmuştu. Çin basını tecrübeli futbolcuya tepki göstermiş ve flaş açıklamaları manşetlere taşımıştı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Burak Yılmaz, Çin halkından özür diledi ve "2 yıl futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen alışkanlık olduğunu, onlar için normal olduğunu söyleyerek, hastalık çıkma ihtimalinin fazla olduğunu söyledim. Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ne demişti?

Çin'in Sohu internet sitesi, ''Beijing Guoan'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, Çin hakkında kötü şeyler söyledi. Çinlilerin yemekte sınırı olmadığını ve bunun bir kültür olduğundan bahsetti. Bu sözleri Çin'de tartışma yarattı.'' sözlerini kullanmıştı.

''Ben Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok. Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de."







